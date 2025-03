Néstor Gorosito deja contundente mensaje tras derrota de Alianza Lima: "No es profesional"

Y es que el entrenador del cuadro íntimo no dudó en responder a los medios de comunicación que lo abordaron tras culminar el encuentro en el estadio Municipal Unión de Tarma . El popular “Pipo” no dudó en mostrar su incomodidad por la incertidumbre que se vivió en el tema del viaje a esta ciudad.

“Rabia e impotencia. Es muy difícil construir prestigio y muy fácil tirarlo a la borda en dos minutos. Ellos terminaron justificando el triunfo. El primer tiempo fue un poco más parejo, pero es normal. Salimos a las 5 de la mañana, sin desayuno, sin comer. No es profesional. Lo que pasa es que después con un punto entras a una Copa o sales campeón, pero no hay que regalar más. Esta vez se regaló y mucho, y no le quito mérito a ADT que nos superó en el segundo tiempo”, dijo a América Deportes.