Cristiano Ronaldo: "No he venido de vacaciones a Manchester United. Quiero ganar títulos"

Pese a que el presente de Manchester United no es del todo regular tanto en Premier League con en la Champions League, Cristiano Ronaldo no baja los brazos y sigue confiando en sus compañeros para poder terminar de la mejor manera en la temporada.

"El fútbol es más rápido que en cualquier otra liga en la que he jugado. Los jugadores son un poco más honestos, en mi opinión. Me refiero a que no pegan tantas patadas, son más honestos. Los árbitros no te pitan muchas faltas. Jugué seis años en la Premier, tengo buenos recuerdos, pero es una nueva etapa en mi vida, tengo que adaptarme, resetearme. Pero mis ganas, mi mentalidad y mi filosofía son las mismas", declaró Cristiano Ronaldo a DAZN.