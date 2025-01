Xavi lejos del Barcelona: Al Sadd insiste en que paguen cláusula de penalización

Según Mohammed Saeed Alkaabi, conocido periodista y persona cercana a los dueños del PSG, el elenco azulgrana no ha avanzado en cuanto a la ‘operación Xavi’ respecta. Así lo hizo saber con una publicación en su cuenta oficial de Twitter, misma que puedes encontrar como @Qatari.

“Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo respecto a Xavi, el club Al Sadd quiere que el Barcelona pague íntegramente la cláusula de penalización”, precisó el personaje público. Con ello, parece que las esperanzas de la institución catalana por fichar al español, a un bajo costo, van esfumándose.

Como se recuerda, el día de ayer se filtró el boleto cancelado del presidente del Barcelona a Qatar, esto debido a que no está dispuesto a desembolsar los 10 millones de euros que valen la cláusula de penalización del campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Finalmente, hace poco Xavi Hernández reveló que sí desea volver a caa lo antes posible, aunque de momento ello no parece factible. “Tengo mucha ilusión por volver a casa, ojalá se dé. No sé qué pasará. Seguimos hablando. Soy positivo y se debe entender. Hay que poner sentido común. Espero que se solucione pronto. Se trata de hacer equipo, grupo, positivismo. Hay equipo para hacer cosas interesantes. Que venga el Barcelona aquí ya es ilusionante y espectacular. La charla con los jugadores ha sido emotiva porque no sé qué va a pasar. Seguimos en conversaciones", indicó.