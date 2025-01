Martín Liberman llamó "chupasangre" a hermano de Carlos Zambrano

Apenas realizó su publicación, en donde compara al 'Kaiser' con Lisandro López, varios usuarios le respondieron. Por si fuera poco, el hermano del futbolista nacional no dudó en salir con todo en defensa del actual defensor 'xeneize'.

" Martín Liberman , alguien que sabe mucho de fútbol, dice que Carlos Zambrano juega muy mal. Y Juan Román Riquelme, alguien que no sabe "nada de fútbol", dice que lo hace de maravilla. El chiste se cuenta solo", fue lo que colocó Marco .

Tenso cruce en redes sociales entre Zambrano y Liberman.

Cuando muchos pensaban que el tema quedaría allí, el periodista argentino no se quedó de brazos cruzados y hasta incluyó en el tema al actual dirigente de Boca Juniors: "Me importa un pito la opinión de Riquelme sobre el particular. Para mí, Zambrano es flojísimo y fin", señaló Liberman.