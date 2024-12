Martin Liberman: "Ben Brereton es limitado y tiene cosas por mejorar"

¿Se atrevió a decir algo que mucho no dicen? Martín Liberman tuvo duras críticas contra el delantero de la Selección de Chile , Ben Brereton . El periodista argentino confesó no ver al delantero del Blackburn Rovers con la misma capacidad goleadora que Alexis Sánchez o Eduardo Vargas.

"Si no están Alexis ni Vargas, no veo a Meneses con un nivel similar al de ellos. Brereton está muy lejos aún de ser alguien destacado, me parece que la gente compró más su historia. Es cierto que está cumpliendo, haciendo goles y demostró personalidad para adaptarse sin saber siquiera el idioma. Pero lo veo un poco limitado, tiene muchas cosas por pulir y mejorar", declaró a En Cancha.