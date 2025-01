Gareth Bale regresará a las canchas con Gales y no con Real Madrid

Al no entrar en la nómina de convocados, el delantero optó por adelantar su marchar a la Selección de Gales que en esta fecha FIFA enfrentará a Bielorrusia y Bélgica por Eliminatorias de Europa.

"Ha entrenado hoy con el equipo pero no va a ser convocado porque ha tenido pocos minutos con el grupo. Se va a Gales con el equipo nacional y allí va a evaluar si está disponible para jugar o no. Lo importante es que Bale está bien. Después de dos meses fuera, es muy importante lo que el jugador siente al entrenar, si tiene confianza o no", sostuvo Ancelotti.