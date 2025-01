¿Qué hizo Mohamed Salah para mejorar su físico?

“La nutrición es muy importante, es parte del juego. Me ha ayudado con mi recuperación, me ha permitido dormir mejor y ayudó a que mi cuerpo se adapte rápidamente” afirmó Salah en una entrevista para CNN .

Mohamed Salah atraviesa uno de sus mejores momentos con el Liverpool.

Además, indicó que su nutricionista le dijo que, al no tener grasa en el cuerpo, puede comer lo que quiera, pero cree que no esta bien. Parte de su dieta empieza en la mañana, en el desayuno come Parathas (un pan hinchado) y lo acompaña con un vaso de leche. Si se queda con hambre, le suma un plato de frutas de estación.

No todo es dieta, en su "días libres", Salah suele comer pizza o Kushari, un plato típico egipcio. “Cuando vuelvo a Egipto, llamo a mi amigo del aeropuerto para comprar Kushari para que comamos en el coche. Me pongo mi sudadera con capucha, me meto en el coche y me lo como enseguida”, agregó el futbolista del Liverpool.