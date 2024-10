Ver partidos de HOY EN VIVO: programación completa del sábado 27 de noviembre

Este sábado 27 tendremos la esperada final de Libertadores entre Flamengo vs. Palmeiras , que se llevará a cabo en el mítico estadio Centenario de Montevideo y que acaparará todas las miradas en esta parte del continente.

Además, por LaLiga, juegan el Barcelona vs. Villarreal y prometen un partido lleno de emociones y goles. La Premier League también regresa con el Arsenal vs. Newcastle y Liverpool vs. Southampton. En Italia, Juventus recibe en Turín al complicado Atalanta.