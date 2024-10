Palmeiras - Flamengo: cómo es el historial de partidos entre ambos

Palmeiras vs. Flamengo este sábado 26 de noviembre desde las 15:00 (hora peruana) buscarán levantar la ansiada Copa Libertadores , en una final que tiene por segunda vez consecutiva a dos equipos brasileños. Por eso, aquí te contamos cómo llega el 'Verdao' y el 'Mengao' a esta definición.

El 'Verdao' jugará su sexta final, mientras que el Flamengo lo hará por tercera vez. En el historial de partidos por Copa Libertadores, será la cuarta vez en que dos equipos de Brasil definan una final. Sucedió en 2005 (Athletlico Paranaense vs. Sao Paulo); 2006 (Sao Paulo vs. Internacional) y 2020 (Palmeiras vs. Santos).