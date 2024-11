Messi fue ninguneado por Liberman tras ganar su séptimo Balón de Oro: "Me da risa"

Lionel Messi pudo conseguir su séptimo Balón de Oro en el 2021, y esta designación no habría caído bien en varios hinchas y periodistas del fútbol internacional. Uno de ellos fue Martín Liberman , quién le restó importancia a la gala organizada por la revista France Fotball .

"Como se excitan con el balón de oro. Jajaja me da risa. Entiendo que festejemos la Copa América. Y aclaro q para mí es el año que más lo mereció Messi. No me interesa el Barcelona. En la selección la rompió y esta muy bien! Es un crack sin dudas", indicó en su cuenta de Twitter.