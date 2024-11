Periodista español desmerece el Balón de Oro de Messi: "Necesita muy poco para ganar"

La última gala del Balón de Oro y Lionel Messi fue tema de debate en el programa español 'El Chiringuito', en el que el periodista Edu Aguirre evidenció su molestia por el logro de la 'Pulga' por encima de Lewandowski y Jorginho.

"Es el tercer Balón de Oro, que de corazón digo que no merece… Messi es el niño bueno, el que cae bien… Es fácil darle el Balón de Oro", añadió Edu Aguirre, para luego explicar porqué cree que el argentino no debió obtener el premio.