Alexander Callens sobre su pase a semifinales de la MLS: "Nunca bajamos los brazos"

Alexander Callens vive uno de sus mejores momentos desde que llegó al New York City de la MLS . El defensor peruano se llenó de confianza y anotó el definitivo penal ante New England Revolution , poniendo a su club en la semifinales del torneo estadounidense. Las buenas actuaciones del 'chalaco' fueron vitales para que el conjunto 'celeste' llegue hasta la última parte del campeonato

"Sabía que me pusieron como último y cogí la responsabilidad. No quise ver al portero, solo pensé en pegarle fuerte y salió lo que pensé. Hemos roto esta racha y esto va para todo New York", reveló Alexander Callens sobre su anotación.