Lewandowski a Messi: "Me gustaría que sus declaraciones fueron honestas"

El delantero de Bayern Múnich tuvo una etrevista con un medio polaco y se mostró bastante disconforme con lo sucedido en el Balón de Oro. Lewandowski contó así: "El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala."

Pero no solo eso contó Robert Lewandowski, sino también de sus sensaciones y de lo deshonesto que considera que fue Lionel Messi: "No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho. Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías."