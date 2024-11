Zenit campeón de invierno en Rusia tras igualar en su visita al Dinamo Moscú

Mientras me abría paso entre la multitud de fanáticos haciendo cola en las puertas de entrada, divididos a prudente distancia entre ambos equipos, una sensación de gran satisfacción me invadía, pues después de más de un año, no se veía semejante cantidad de espectadores en los estadios moscovitas: semblantes sonrientes, miradas y vivos comentarios. Realmente un ambiente de fiesta futbolística, en completo contraste con el cielo gris de este día invernal. Un total de casi 18 mil espectadores asistieron esta vez, es decir las ¾ partes permitidas.