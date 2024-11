Lorenzo Insigne puede ser rival de Gallese, López, Callens y Flores: se iría a la MLS

No, no es broma por el Día de los Inocentes. En efecto, el Toronto FC, donde han jugado Jozy Altidore, exseleccionado de Estados Unidos, y Sebastián Giovinco, exfutbolista de la selección italiana, está tras los pasos del jugador de 30 años, que debutó en el Napoli hace 11 años.

"Me gustaría jugar en algún momento en Estados Unidos, la MLS, me han contado y he visto que es una aventura desafiante", comentó el propio Lorenzo no hace mucho.