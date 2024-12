Carlo Ancelotti: “Cuando ganas todo te crees el más guapo, pero los jugadores no se lo creen, además no son guapos”

“Veo a este equipo y creo que podemos luchar por todos (los títulos). Estos jugadores no se lo creen. Cuando ganas te crees el mejor, el más guapo y no se lo creen y es que además no son guapos”, comentó Carlo Ancelotti con una sonrisa en su rostro.

“Hoy para mi gusto hemos tenido mucha posesión, demasiada. Es un equipo muy bueno, con un buen ambiente, hay mucha calidad. Podemos jugar de muchas maneras diferentes. No me canso de ganar. Desde el Bayern no ganaba y ver feliz a mucha gente me hace feliz”, agregó Ancelotti.