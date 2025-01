¡Todo listo! Donny van de Beek abandonará Manchester United

Uno de los equipos que buscaba el préstamo del jugador fue el Crystal Palace. Sin embargo, dicho cuadro solo deseaba poder pagar el 85% del salario de Donny van de Beek. Algo que no les pareció a los 'Red Devils'.

Donny van de Beek no goza de la confianza Ralf Rangnick. Apenas ha disputado en la temporada 8 juegos en Premier League y cuenta con una media de 12 minutos por duelo. En Champions League, tuvo más regularidad ya que fue titular en 3 ocasiones de 6 posibles. No obstante, no era titular indiscutible.