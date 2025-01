Sergio 'Kun' Agüero y su cruel testimonio cuando sufrió la arritmia en pleno partido

El amigo más íntimo de Lionel Messi, Sergio Agüero, también brilló con luz propia enel fútbol ya sea en Argentina, España o Inglaterra . Lastimosamente un problema con el corazón le impidió seguir jugando al fútbol, una arritmia cardiaca que le cambió la vida: "En una jugada salté a cabecear y me mareé. Le agarré la mano al defensor del equipo contrario y le dije 'me estoy mareando, pará el partido'. Le dijo al árbitro y ahí vio que me estaba agarrando el pecho".

Pero no todo quedó allí, el 'Kun' Agüero ya había sido avisado por su organismo días antes en pleno entrenamiento con Barcelona: "Diez días antes en un entrenamiento tuve una arritmia cortita, hice los chequeos y parecía que estaba todo bien. Después pasó en el partido, no me lo esperaba. Cinco minutos antes empecé a sentir mucho calor en el cuerpo, pensaba que era por el partido, nunca me imaginé que era por esto. De repente empecé a estar débil y marearme".