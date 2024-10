Hinchas de Cruz Azul se rinden frente al primer gol de Luis Abram

Unas de las cosas que no le cuadró a los aficionados, en la previa del partido, era ver al futbolista de la Selección Peruana jugar de lateral izquierdo. Esta decisión de Juan Reynoso fue porque el puesto se había visto afectado debido a una lesión. Lo cierto es que, pese a ello, el defensor respondió favorablemente y se llevó los elogios de los hinchas 'cementeros'.

En redes sociales, los fanáticos de la 'Máquina' se mostraron satisfechos por la actuación del peruano y no paraban de destacar el buen nivel que viene mostrando desde su llegada al plantel. Un usuario, a través de Twitter, utilizó una frase que llamó la atención: "De Perú para el mundo" .

Hincha mexicano destacó a Luis Abram con peculiar frase.

"Me he sentido bien, cómodo, los compañeros me han recibido bien desde el primer día y cada vez estoy con más confianza. Poco a poco estoy teniendo minutos, espero seguir aportando mi granito de arena al club", apuntó en conferencia de prensa.