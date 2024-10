Waldir Sáenz se pintó el cabello de 'rubio' cuando fichó por equipo la MLS

Tras siete temporadas con el cuadro íntimo y siendo artífice de la obtención del título nacional para Alianza Lima luego de 18 años, 'Wally' recibió una propuesta desde la MLS, un torneo que comenzaba a surgir y no tenía el poder mediático de estos días. La respuesta del artillero fue afirmativa y en marzo de 1998 viajó a la tierra del tío Sam para unirse a su nuevo equipo.

Si buen su rendimiento no fue el esperado y apenas marcó tres goles en 27 partidos. Sin embargo, a nuestro país llegaron imágenes bastante peculiares de Waldir Sáenz , quien se había pintado el cabello de rubio.

Según contó el propio futbolista años después, ese extravagante cambio de look fue decisión conjunta de todo el equipo y en un momento de "chacota".

"Fue como una cábala. Nos pintamos el pelo todos y ganamos un partido. Estuvimos así durante algunos partidos, hasta que me tocó ir a jugar a Washington, donde tengo familia, y no me veían con buenos ojos, así que decidí pintarme nuevamente a color natural", contó el exjugador durante una entrevista con el programa Pulso Sports, en 2020.