Waldir y su divertida anécdota con Farfán: "Si le daba un sol, no salía en la película"

Waldir Sáenz rompió su silencio y se atrevió a contar la verdad respecto a la anécdota que tuvo con Jefferson Farfán cuando era niño y no le quiso dar una propina por cuidar su carro, dejando boquiabiertos a muchos y extraños.

En el programa de 'Cuto' Guadalupe, en el 'Trome', se dio más detalles de la anécdota de Jefferson Farfán que le pidió propina a Waldir Sáenz pero el exjugador de Alianza Lima se negó a darle: "Ese cachorrito (Jefferson Farfán), tenía como 6 años. Era pirañita. Cuando yo llego, estaciono mi carro y había el zambito, ese negrito, un tal Jefferson. No, entonces yo ahí y bajo y me dice ‘tío, le cuido su carro’. ‘Ah, ya, sobrino, chévere’, yo pensando que era uno del barrio, no pensaba que era de tu familia".

Luego el mismo Waldir Sáenz siguió contando la anécdota y cómo es que llega a hacerse famosa, entre risas y más el goleador cuenta así: "... entonces estamos adentro todo chévere, cuando miro, el negrito pasaba, ‘oe, el carro, tío, está bien cuidado. Tío, tranquilo’. Y en ese tiempo, la gente hacia chancha. Como a las 3 y media de la mañana ya saco la vuelta, me subo a mi carro y, por el espejo, viene el zambito corriendo y me dice: ‘tío, propina pe’. ‘Ya pe, sobrino, ahora no tengo moneda, a la firme, no tengo, sobrino, la próxima te doy el doble’. ‘Tsss, ya pe, tío’, se quitó. Pasó el tiempo, me acuerdo que se iba a ir a Holanda."

Luego prosigue contando el momento en el que Jefferson Farfán cuenta a detalle esta anécdota y en la que él no se lo esperaba: "Le preguntan por una anécdota que haya tenido, ‘uy, te voy a decir una buena aunque Waldir me va a matar’. Y yo ni por acá, pues. Contó: ‘Mi tío Cuto una vez hizo una fiesta y llegó Waldir en su carro, yo estaba cuidando el carro y como a las 3 de la mañana se estaba yendo y voy y le pido propina y no tenía sencillo, bien duro el tío Waldir’."

Waldir Sáenz habló claro: "Si le daba el sol, no salía en la película"

Luego entre risas cuenta lo siguiente: "Ya no era una anécdota y ahora él me recuerda por esa anécdota. Entonces, si yo le daba el sol, Waldir no salía en la película, y a mis hijas también le digo." Por último, lo sentencia contando que: "Ahora pues, lo veo con su carro a ver si me va a dar un euro, ¿tú crees que me va a dar un euro él? Jajaja."

Jefferson Farfán y la vez que recordó la anécdota con Waldir Sáenz - VIDEO