Mundial Qatar 2022: ¿Por qué cambió el fixture del Mundial? ¿Qué hay detrás?

Uno de los ejemplos claros es el del partido inaugural, por tiempos se promovió que el primero del A (Qatar) chocaría contra el segundo del A (Ecuador) pero horas más tarde se daría un cambio ya que el primer partido pasó a ser el Países Bajos vs Senegal y luego se daría el choque entre Inglaterra vs Irán. Ya en el tercer duelo del día se jugaría el Qatar vs Ecuador, un cambio pocas veces visto.