¿A qué hora juega Bayern Munich vs Auckland City y dónde ver partido por Mundial de Clubes?

Inicia el Mundial de Clubes y uno de los partidos más emocionantes de esta primera fecha será entre Bayern Munich vs Auckland City por el Grupo C. Este vibrante duelo está programado a llevarse a cabo este domingo 15 de junio en el TQL Stadium de Ohio, Estados Unidos. En esta nota te dejamos los horarios y los canales para que no te pierdes este duelo.

¿A qué hora juega Bayern Munich vs Auckland City?

El vibrante enfrentamiento entre Bayern Munich vs Auckland City dará inicio a las 11:00 a.m. (hora peruana). De igual manera aquí te dejamos los horarios para el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 11.00 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 1:00 p.m.

México y Centroamérica: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 12:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Bayern Munich vs Auckland City?

El encuentro entre Bayern Munich vs Auckland City podrá ser sintonizado EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal internacional de D Sports para el Perú y el resto de Sudamérica. De igual forma, podrás visualizar este duelo por vía streaming mediante la aplicación de DGO. Mientras que en Estados Unidos la transmisión estará a cargo de DAZN.

Bayern Munich vs Auckland City por el Mundial de Clubes

Bayern Munich llegará a este enfrentamiento con la motivación de haber logrado el título de la Bundesliga y buscarán lograr el título para así poder superar el trago amargo de la eliminación de la UEFA Champions League.

Además, el club bávaro llega con el cartel de favorito para este duelo y buscará quedarse con los tres puntos para poder iniciar con pie derecho en la competición. Asimismo, recordemos que el elenco alemán es uno de los candidatos a llegarse levantar el trofeo, esto gracias a la gran experiencia que tiene internacionalmente.

Bayern Munich llega como favorito y con Harry Kane como su principal arma en ataque.

Por su parte el Auckland City llegan luego de haber quedado en el tercer lugar de la Liga de Nueva Zelanda y como representante de Oceanías luego de haberse consagrado campeón de la Liga de Campeones de ese continente.

Los 'Navy Blues' afrontarán este partido con la mentalidad de poder dar el golpe en la mesa al vencer a uno de los mejores equipos del mundo y así demostrar que pueden ser un equipo que dará que hablar en el torneo.