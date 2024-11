STAR Plus EN VIVO: Mira el inicio de la Copa Libertadores y cuartos de Champions League

Los fieles aficionados al "deporte rey" tienen prohibido perderse los cuartos de final de la Champions League y el inicio de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Es por ello, que te damos todos los detalles para que disfrutes de cada partido vía Star Plus.

Claro, por un lado, gozarás del torneo más importante de Europa y por otro, con el Sudamérica. Y sí que el certamen del 'Viejo Continente' tendrá duelos de alta intensidad como el Real Madrid vs. Chelsea y el Manchester City de Pep Guardiola ante el Atlético de Madrid de 'Cholo' Simeone'.

Pero la Copa Libertadores no se queda atrás y la atención de los hinchas se enfocará en los duelos que tendrán a dos clubes peruanos como protagonistas. Hablamos del Alianza Lima vs. River Plate y el Sporting Cristal vs. Flamengo.