¿Reemplazará a Gareca? Vidal recibió su título de entrenador y sueña con dirigir a Chile

Vidal, conocido por su carácter competitivo y su pasión por el fútbol, no ocultó su felicidad al recibir su título. En declaraciones a la prensa, el 'King' dejó claro que su objetivo es asumir la dirección técnica de un equipo de primer nivel, con la esperanza de llegar a Colo-Colo o incluso a la selección chilena. "Ojalá que después que me retire seguir rápido como entrenador y poder ayudar al equipo que me toque", afirmó.