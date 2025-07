Filtran astronómico salario de Luis Advíncula en Boca y desde Argentina reaccionan: "Lamentable..."

Uno de los jugadores que ha recibido una ola de críticas en Boca Juniors es Luis Advíncula. De hecho, hay informaciones desde Argentina que indican que la directiva y comando técnico 'xeneize' no lo tomarán en cuenta para esta temporada, por lo que su nombre comenzó a sonar en diferentes clubes durante este mercado de pases.

Alrededor de esta polémica, el portal "Juego Simple" de Argentina reveló que desde Boca Juniors han tomado la firme decisión de no rescindir contrato a ninguno de los jugadores. Este hecho generó un sinfín de reacciones en redes sociales, por lo que un empresario dio el golpe al filtrar los salarios de los futbolistas profesionales.

¿Cuánto gana Luis Advíncula en Boca Juniors?

Ramiro Marra, empresario argentino que sigue muy de cerca a Boca Juniors, no dudó en lanzar la lista de sueldos de los jugadores que defienden la camiseta 'azul y oro'. Dentro de su fastidio a la noticia mencionada anteriormente, dejó en claro que hay futbolistas que perciben un ingreso económico que no está acorde al rendimiento.

Luis Advíncula jugó el Mundial de Clubes con Boca Juniors. Foto: FIFA.

"LAMENTABLE DECISIÓN. En Boca no rescinden contratos, pero se dan el lujo de pagar salarios multimillonarios a jugadores que no rinden lo que valen ni son tenidos en cuenta. De los 10 mejores pago, solo Merentiel es titular indiscutido. Sin cambios profundos, no se llega a nada", escribió el empresario argentino.

Posterior a ese mensaje, se puede apreciar los salarios en dólares que perciben los jugadores de Boca Juniors, entre ellos el de Luis Advíncula:

Edinson Cavani: 2.657.177,43 dólares

Marcos Rojo: 2.286.408,49 dólares

Sergio Romero: 1.360.100,80 dólares

Frank Fabra: 1.112.306,83 dólares

Luis Advíncula: 926.922,36 dólares

Empresario Ramiro Marra revela salario de Luis Advíncula.

¿Cuándo termina el contrato de Luis Advíncula con Boca Juniors?

Boca Juniors fichó a Luis Advíncula en la temporada 2021. El lateral derecho de la selección peruana firmó contrato con los 'xeneizes' hasta diciembre del 2026, por lo que le resta un año y medio de contrato para que siga jugando por el cuadro argentino. Sin embargo, no se descarta una salida en caso haya una oferta tentativa, ¿Regresará al fútbol peruano a los 35 años?