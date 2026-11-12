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Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 13 de noviembre. Se nos vienen encuentros por amistosos internacionales y más.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este viernes.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este viernes. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 13 de noviembre se disputarán algunos encuentros por distintas ligas internacionales. Por ejemplo, habrá acción en la UEFA Nations League, Concacaf Nations League, Copa Africana de Naciones y amistosos internacionales con la presencia de Perú ante Bolivia. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Perú se enfrenta a Bolivia este viernes en el estadio Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Perú vs Bolivia en amistoso internacional por fecha FIFA?

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PartidoHorarioCanal
Argentina vs Uruguay6.00 p. m.TyC Sports y Telefe
Colombia vs Chile7.00 p. m.Fanatiz y Caracol TV
Ecuador vs Costa Rica7.00 p. m.Fanatiz y Repretel
Perú vs Bolivia8.00 p. m.América TV y América TV GO

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PartidoHorarioCanal
Moldavia vs Kazajistán12.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Países Bajos vs Grecia2.45 p. m.ESPN 2 y Disney+
Serbia vs Alemania2.45 p. m.ESPN y Disney+
Escocia vs Macedonia del Norte2.45 p. m.Disney+
Eslovenia vs Suiza2.45 p. m.ESPN 4 y Disney+
Bulgaria vs Islandia2.45 p. m.Disney+
Eslovaquia vs Islas Feroe2.45 p. m.Disney+
Luxemburgo vs Estonia2.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa de África de Naciones

PartidoHorarioCanal
Comores vs Congo8.00 a. m.DAZN
Mozambique vs Etiopía8.00 a. m.DAZN
Zambia vs Burundi8.00 a. m.DAZN
Burkina Faso vs Mauritania11.00 a. m.DAZN
Cabo Verde vs Liberia11.00 a. m.DAZN
Gabón vs Lesoto11.00 a. m.DAZN
Nigeria vs Tanzania11.00 a. m.DAZN
Sudáfrica vs Kenia11.00 a. m.DAZN
Túnez vs Libia11.00 a. m.DAZN
Egipto vs Malaui2.00 p. m.DAZN
Mali vs Ruanda2.00 p. m.DAZN
Marruecos vs Níger3.00 p. m.DAZN

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Inter Bogotá vs Ind. Santa Fe8.30 p. m.Win+ y RCN

Partidos de hoy por la CONCACAF Nations League

PartidoHorarioCanal
Bermudas vs Santa Lucía2.00 p. m.YouTube CONCACAF
Puerto Rico vs Dominica2.00 p. m.YouTube CONCACAF
Granada vs Saint Kitts y Nevis3.00 p. m.YouTube CONCACAF
Saint Martin vs El Salvador6.00 p. m.YouTube CONCACAF
Montserrat vs Nicaragua7.00 p. m.YouTube CONCACAF
Guatemala vs Canadá7.00 p. m.YouTube CONCACAF

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya

PartidoHorarioCanal
Montevideo City vs Racing Montevideo3.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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