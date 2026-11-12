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Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 13 de noviembre. Se nos vienen encuentros por amistosos internacionales y más.
Este viernes 13 de noviembre se disputarán algunos encuentros por distintas ligas internacionales. Por ejemplo, habrá acción en la UEFA Nations League, Concacaf Nations League, Copa Africana de Naciones y amistosos internacionales con la presencia de Perú ante Bolivia. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Argentina vs Uruguay
|6.00 p. m.
|TyC Sports y Telefe
|Colombia vs Chile
|7.00 p. m.
|Fanatiz y Caracol TV
|Ecuador vs Costa Rica
|7.00 p. m.
|Fanatiz y Repretel
|Perú vs Bolivia
|8.00 p. m.
|América TV y América TV GO
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Moldavia vs Kazajistán
|12.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Países Bajos vs Grecia
|2.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Serbia vs Alemania
|2.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Escocia vs Macedonia del Norte
|2.45 p. m.
|Disney+
|Eslovenia vs Suiza
|2.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Bulgaria vs Islandia
|2.45 p. m.
|Disney+
|Eslovaquia vs Islas Feroe
|2.45 p. m.
|Disney+
|Luxemburgo vs Estonia
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa de África de Naciones
|Partido
|Horario
|Canal
|Comores vs Congo
|8.00 a. m.
|DAZN
|Mozambique vs Etiopía
|8.00 a. m.
|DAZN
|Zambia vs Burundi
|8.00 a. m.
|DAZN
|Burkina Faso vs Mauritania
|11.00 a. m.
|DAZN
|Cabo Verde vs Liberia
|11.00 a. m.
|DAZN
|Gabón vs Lesoto
|11.00 a. m.
|DAZN
|Nigeria vs Tanzania
|11.00 a. m.
|DAZN
|Sudáfrica vs Kenia
|11.00 a. m.
|DAZN
|Túnez vs Libia
|11.00 a. m.
|DAZN
|Egipto vs Malaui
|2.00 p. m.
|DAZN
|Mali vs Ruanda
|2.00 p. m.
|DAZN
|Marruecos vs Níger
|3.00 p. m.
|DAZN
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Inter Bogotá vs Ind. Santa Fe
|8.30 p. m.
|Win+ y RCN
Partidos de hoy por la CONCACAF Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Bermudas vs Santa Lucía
|2.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Puerto Rico vs Dominica
|2.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Granada vs Saint Kitts y Nevis
|3.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Saint Martin vs El Salvador
|6.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Montserrat vs Nicaragua
|7.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Guatemala vs Canadá
|7.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya
|Partido
|Horario
|Canal
|Montevideo City vs Racing Montevideo
|3.00 p. m.
|Disney+
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