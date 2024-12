Manchester United ganó 3-2 al Atalanta y es líder del grupo F de la Champions League

La Champions League tuvo uno de sus mejores partidos hoy con el duelo entre Manchester United vs. Atalanta. Los "Diablos Rojos" lo comenzaron perdiendo por dos goles ante los italianos que al final no lograron mantener la ventaja cayendo al final por 3-2. Rashford, Maguire y Cristiano Ronaldo anotaron los goles en Old Trafford.