¿Sorpresa para Rodrigo Ureña? Universitario le informó el contrato que tendrá tras su regreso

"Universitario esperó el pago jueves, viernes, sábado al mediodía, lunes y martes; y no se cumplió ni con un porcentaje de la situación. Ureña regresa este miércoles, y aclarar que regresa con el mismo contrato que tenía con Universitario. No hay mejora, él está respetando lo que tenía y lo mismo por parte del club. Con esto se da plantel cerrado en Universitario, no llega ningún jugador más", informó el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX.