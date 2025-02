Ruidíaz le dejó un rotundo mensaje a Ureña tras frustrado fichaje a Belgrano: "No hubiera..."

Bajo ese contexto, mediante una entrevista con 'L1 MAX' , el delantero Raúl Ruidíaz habló recientemente sobre la no llegada del volante chileno al 'Pirata'. En sus declaraciones, el atacante nacional señaló sentirse muy hincha del mediocampista debido a sus cualidades dentro campo de juego. Asimismo, indicó que, "no hubiera permitido" que Ureña se fuera de la 'U' por todo lo que significa en el plantel.

"La verdad yo soy hincha de Ureña, por cómo juega, soy muy sincero, a mi me encanta cómo maneja el medio, y aparte con lo que impone. Para un equipo, olvídate, es muchísimo. En realidad, no hubiera permitido que se vaya, pero pasó, y a veces en las negociaciones pasa esto, cuando no hay transparencia, las cosas no van bien", precisó la 'Pulga'.