Rodrigo Ureña reveló su verdad sobre frustrado fichaje a Belgrano: "Cuando me fallan..."

"No iba a firmar un contrato si no pagaban la cláusula. Para mí era importante resguardar la integridad de Universitario, tampoco voy a llegar y firmar un contrato sin que hayan depositado lo económico. Soy responsable de mis actos como de mi forma de ser. Soy una persona de palabra y cuando me fallan a la primera, a la segunda y a la tercera recurro a decir, muchachos muchas gracias, les agradezco, no quiero jugar en Belgrano", sostuvo.