Universitario de Deportes contará nuevamente en el plantel a Rodrigo Ureña para la temporada 2025. El futbolista no será futbolista de Belgrano y ahora alistas sus maletas para volver a Campo Mar y concentrar con la institución crema de cara al inicio del Torneo Apertura 2024.

"Rodrigo Ureña no jugará en Belgrano. El futbolista estaba en Córdoba hace días y hoy, cuando estaba listo para firmar, comunicó que no iba a hacerlo aduciendo que "no se sintió cómodo con el ambiente que se vivió ayer en la cancha". En el club, sospechan que Universitario le hizo una nueva oferta contractual y por eso volvió a Perú", informó el reconocido periodista César Luis Merlo.