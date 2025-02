Universitario confirma que Ureña se queda en el club: "La oferta por la liberación quedó sin efecto"

El mediocampista chileno Rodrigo Ureña continuará en Universitario de Deportes luego de que su pase a Belgrano de Córdoba no se concretara. Según un comunicado oficial del club peruano, el futbolista viajó a Argentina para someterse a los exámenes médicos y completar su traspaso; sin embargo, finalmente no llegó a un acuerdo contractual con la institución cordobesa por motivos ajenos al escenario inicial.

Universitario de Deportes aclaró que cumplió con todos los trámites y requisitos exigidos por Belgrano, pero señaló que el club argentino no realizó el pago correspondiente a la cláusula de salida estipulada en el contrato de Ureña dentro del plazo acordado. Como consecuencia, la institución crema notificó formalmente a Belgrano que, debido a este incumplimiento, la oferta para la liberación del jugador quedó sin efecto.

Comunicado de Universitario.

La situación ha generado controversia, ya que en los últimos días se manejaron diferentes versiones sobre el fallido pase. Mientras que el entorno de Ureña señaló que Belgrano no cumplió con lo acordado y que incluso hubo irregularidades en el contrato, el club argentino sostuvo que el jugador no firmó por razones personales. Sin embargo, el comunicado de Universitario deja en claro que la responsabilidad recae en Belgrano por no haber completado los pagos requeridos.