La poderosa razón por la que Rodrigo Ureña no llegó a Belgrano, confirman desde Argentina

Según la información proporcionada por el periodista argentino César Luis Merlo, el entorno del mediocampista chileno aclaró los principales motivos por el que no se concretó el fichaje.

"A diferencia de lo que esgrimen desde Belgrano, el entorno de Rodrigo Ureña le afirmó a este medio que no firmó porque "no cumplieron con lo acordado en el precontrato" ni pudieron depositar el pago porque el "banco no se los permitió porque había varias irregularidades" en el contrato.", preciso en su cuenta de X (antes Twitter).