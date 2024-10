Junior Messias: de haber cargado lavadoras a darle la victoria al Milán en Champions

El brasileño fue formado en la división de menores de Cruzeiro , pero no pudo terminar de hacerse un espacio. Por esa razón, a los 20 años tomó la decisión de viajar rumbo a Italia, con la intención de ganarse la vida y darle una buena educación a su hijo. En tierras italianas pudo conocer al peruano Óscar Vargas , dueño de una tienda de electrodomésticos, que le dio la oportunidad de trabajar pese a no contar con documentos en regla.

Junior Messias con la camiseta de Perú.

El brasileño llegó a debutar con el Casale, de la Quinta División del Calcio , donde anotó 21 goles en 32 partidos. Luego, pasó a la Serie C, donde jugó por el Chieri marcando 14 goles y 33 asistencias, ya en el 2019 firmó por el Crotone (Serie B), y pese a sus 28 años AC Milan decidió ficharlo para convertirlo en estrella.

"Llegar a la Serie A con 29 años, cinco años después de empezar jugando en el Eccellenza, no es fácil ni normal. Me merecía este 'cuento de hadas'. Hice muchos sacrificios y nuca es tarde. He llegado al Milán con 30 años, así que todo es posible", comentó Messias.