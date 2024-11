Bayern Múnich tendría hasta cinco bajas para el partido ante Barcelona

De acuerdo a una declaración de Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern Munich, cuatro jugadores están completamente descartados para enfrentar a los 'culés': Leon Goretzka, Eric Maxim Choupo-Moting, Serge Gnabry y Joshua Kimmich. Asimismo, Lucas Hernández es duda, pero probablemente tampoco vaya al once.

"Goretzka no pudo finalizar el entrenamiento y no estará disponible. Lo mismo ocurre con Gnabry y Choupo-Moting. Kimmich también es baja ya que se someterá a la prueba PCR el miércoles para poder salir de la cuarentena. Lucas tiene buena pinta, veremos si es una opción para el once teniendo en cuenta la importancia que tiene también choque del próximo fin de semana", declaró el entrenador de los 'bávaros'.