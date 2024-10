Final Copa Libertadores: la posible alineación de Flamengo para enfrentar a Palmeiras

Incluso, cuando el 'Mengao' llegó al aeropuerto de Montevideo, se encontró con una gran cantidad de seguidores que los recibieron como si estuvieran en Brasil. Renato Gaúcho no quiere dejar nada al azar y también el plantel hizo su primera práctica en el Campeón del Siglo (recinto de Peñarol).

El bicampeón brasileño no pierde hace nueve encuentros y está más que motivado para esta final. En su última presentación empató 2-2 con Gremio. Un detalle no menor es que la última vez que disputó una final de Libertadores fue en el 2019 y también fuera de Brasil. Ya con el formato a partido único, 'Fla' se impuso por 2-1 en Lima.

Hasta el momento, no se conoce de alguna baja en el equipo de Renato Gaúcho por lo que todo indica que el DT podrá mandar su mejor once para este trascendental encuentro. A continuación, conoce su probable once del 'Mengao'.