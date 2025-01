¡Dio el primer golpe! Plaza Colonia venció 2-0 a The Strongest en la fase 2 de Libertadores

Plaza Colonia supo hacer prevalecer su localía y venció por 2-0 a The Strongest en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores , resultado que lo hace partir con ventaja para lo que será el duelo de vuelta.

Sin embargo, el resultado no quedaría ahí, ya que a los 39 minutos de juego, el propio Mascia consiguió aumentar la cuenta por medio de un penal, sentenciando así el partido.

El marcador no se iba a mover, pero Plaza Colonia no se cansaba de atacar a loa bolivianos, sin embargo, The Strongest pudo defenderse, a pesar de tener un hombre menos, y ahora, intentará buscar la remontada en su casa.