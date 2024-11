Representante de Advíncula arremetió contra exmundialista argentino: "Mala leche"

Luis Advíncula tendrá que estar aislado de sus compañeros de Boca Juniors porque regresó a Buenos Aires mediante un vuelo chárter, y el representante del defensa nacional, Hugo Rossi, no ha sido ajeno a esta situación, afirmando que el equipo 'Xeneize' sabía del itinerario que iba a tener 'Bolt' para regresar a la escuadra argentina.

A pesar de toda esta incertidumbre, Rossi resaltó que no se le debe echar la culpa al equipo argentino, ya que la única forma de evitar toda esta situación era que el 'Rayo' viaje en un avión privado a la ciudad de Buenos Aires. "Pero no hay que echarle la culpa a Boca. La única manera de evitarlo era un avión privado y eso no lo hacen ni Boca ni la Federación Peruana", señaló.