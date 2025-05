La peor noticia para los inmigrantes indocumentados: Gobierno podría retirarles la custodia en California

Los fiscales federales de Los Ángeles han anunciado una iniciativa que busca impedir que los inmigrantes indocumentados reciban custodia federal. Esta operación es conocida como Operación Ángel Guardián y se efectúa en medio de tensiones entre las normativas del expresidente Biden y las autoridades locales que restringen la colaboración de ICE. ¿Cómo se verá afectada la comunidad inmigrante? ¿De qué trata este proyecto? Todos los detalles en esta nota.

¿Cómo afecta la Operación Ángel Guardián en California a los inmigrantes?

En base en lo detallado por Los Angeles Daily News, los inmigrantes estarán sometidos a que la orden federal presente denuncias penales y órdenes de arresto para custodiarlos directamente en instalaciones estatales. Según el fiscal Bill Essayli, "estas leyes prácticamente invalidan las órdenes federales de detención migratoria".

Asegura, así, que si bien California está haciendo caso omiso a las normativas de detención, no puede ignorar las órdenes de arresto federales. Cabe mencionar que las órdenes de detención migratoria se centran en una solicitud emitida por ICE por la que las autoridades locales tienen la obligación de retener a las personas por 48 horas antes de ser transferidas a la custodia federal.

Siendo así, que los inmigrantes sean retenidos en las instalaciones estatales genera disonancia en la manera en la que las políticas migratorias están siendo establecidas y consideradas en Estados Unidos. Además, bajo las políticas de santuario en California, las autoridades locales no pueden efectuar detenciones excepto si se trata de delitos graves o violencia. No obstante, el proyecto podría cambiar esta perspectiva.

¿En qué se centra la Operación Ángel Guardián en California?

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Operación Ángel Guardián se centra en neutralizar la política de estado santuario de California y retener a los inmigrantes en las cárceles del estado en vez de derivarlos a la custodia federal. Dicha iniciativa surge luego de percatarse de que el estado alberga a 1.5 millones de inmigrantes indocumentados, entre los que se encuentran pandilleros y delincuentes peligrosos.

Deseando que la comunidad californiana sea más segura, el programa comenzó el 10 de mayo y, hasta el 15 de mayo, ha resultado en el arresto de 13 acusados. El gobierno de California tiene la esperanza de que esta cifra aumente con el tiempo.

¿Qué comenta Gavin Newsom sobre la Operación Ángel Guardián en California?

Tomando en cuenta su postura demócrata, Gavin Newsom no se ha manifestado con respecto a la Operación Ángel Guardián hasta el momento. No obstante, según La Nación, utilizó su influencia para criticar duramente el sistema de asilo en Estados Unidos, argumentando que está mal desarrollado. "Hay un fracaso federal para abordar el problema de la inmigración, la política migratoria y la frontera", comunicó. Asimismo, añadió que gran parte de la población inmigrante vive en California, pero hasta el momento no recibe su estatus legal.