Confirmado por USCIS: estos inmigrantes no podrán aplicar a la Green Card para pedir la ciudadanía americana

Según un reciente comunicado emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), todo inmigrante que no cuenta con una buena conducta moral no podrá aplicar a la Green Card y, por lo tanto, no tendrá la posibilidad de naturalizarse como ciudadano estadounidense.

Esta decisión fue tomada después de que la entidad migratoria se percatara de la cantidad de delitos cometidos por inmigrantes que desean convertirse en residentes legales. El ejemplo más reciente ocurrió en el Valle de San Fernando, donde un extranjero llegó con una orden de arresto activa por robo de autos. ¿Qué más se sabe sobre esta restricción migratoria? Aquí te comentamos.

¿A qué se refiere USCIS con "inmigrantes sin buena conducta moral"?

USCIS considera cualquier acto vandálico, criminal o que viole las leyes migratorias de Estados Unidos como ejemplos de mala conducta moral. Siendo así, la entidad migratoria explica que quienes soliciten la naturalización deben probar que han mantenido un comportamiento moralmente adecuado tanto en el presente como en el pasado.

Para comprobar el comportamiento del inmigrante, se evalúa su historial de los cinco años previos a la solicitud y hasta el día en que realicen el Juramento de Lealtad. Sin embargo, acciones ocurridas antes de ese período también pueden ser consideradas al momento de determinar si cumplen con este requisito.

La Green Card solo será otorgada a inmigrantes con buen registro de comportamiento.

¿Qué otras restricciones migratorias estableció USCIS para los solicitantes de la Green Card?

Además de las restricciones mencionadas en líneas anteriores, USCIS endureció sus políticas migratorias: ahora, cualquier solicitante o titular de la Green Card que promueva violencia, apoye actos terroristas o represente una amenaza para la seguridad nacional, será considerado inadmisible o enfrentará la deportación inmediata.

Asimismo, quienes ya tienen la residencia serán vigilados más de cerca; si incumplen la ley o ponen en riesgo al país, podrían perder su estatus. La Green Card ya no es garantía, es un privilegio bajo constante revisión.

USCIS insta a los inmigrantes a no romper las leyes o no tendrán acceso a la Green Card. | Foto: Cuenta de X de USCIS.