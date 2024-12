Barcelona vs. Real Madrid: Ancelotti llenó de elogios a Koeman de cara al Clásico

Uno de los partidos más esperados del fin de semana será el clásico entre Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga de España. Ambos planteles llegan motivados tras sus recientes victorias en Champions League, por lo que este compromiso promete un sinfín de emociones para los millones de aficionados.

Como parte de la antesala a este partido, uno de los estrategas protagonistas decidió pronunciarse con respecto al rival. Se trata del DT Carlo Ancelotti del Real Madrid, quien no tuvo problemas para referirse a Ronald Koeman, director técnico de Barcelona, a puertas de una nueva edición del clásico español.

El estratega italiano de 62 años no sólo habló de lo que será el partido entre Barcelona vs. Real Madrid, sino que llenó de elogios a Ronald Koeman por lo buen entrenador que es en la actualidad. Sabe de las dificultades que tiene en plantel 'culé', pero valora todo lo hecho hasta el día de hoy.

"Sé que ahora mismo entrenar al Barcelona es muy difícil por el cambio de jugadores que ha habido y él lo está haciendo bastante bien. Como entrenador le veo bien. He llegado al Everton después de él y me han hablado muy bien. Yo no le conozco mucho", declaró Carlo Ancelotti a Movistar+ de España.