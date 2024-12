Jordi Alba superó las molestias y fue convocado para enfrentar al Real Madrid

Jordi Alba estará presente en el Clásico. El de lateral izquierdo del Barcelona , que venía arrastrando molestias en su tobillo derecho tras el último duelo de Champions ante el Dinamo de Kiev, finalmente se ha recuperado a tiempo y entró a la lista que ha dado a conocer Ronald Koeman para enfrentar mañana al Real Madrid en el estadio Camp Nou por la fecha 10 de LaLiga . En la convocatoria no hay tantas novedades, más allá del regreso de Eric Garcia tras sanción recibida en la última jornada.

El técnico holandés no podrá contar con los servicios de Pedi, ya que aún le quedan días para regresar al césped. Otro de los que tampoco estará es Dembélé, debido a que no está al cien por ciento y prefieren no arriesgar. Sin embargo, su recuperación está en la etapa final y su retorno es cuestión de tiempo. Araujo y Braithwaite también se pierden este crucial encuentro.