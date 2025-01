Laporta dejó un contundente mensaje por las agresiones que sufrió Ronald Koeman

El presidente del Barcelona , Joan Laporta , acompañó al plantel de cara al partido contra el Rayo Vallecano de esta tarde (12:00 p.m) y, cuando salía del Hotel Eurostars Mirasierra, contestó brevemente a los medios de comunicación sobre lo ocurrido con Ronald Koeman . Considera que el comportamiento de los hinchas no debe volver a ocurrir.

"No se puede volver a producir", dijo brevemente el presidente al medio Deportes Cuatro de España.

Por más que los periodistas le consultaron sobre la actualidad del equipo, el dirigente catalán no quiso profundizar, ni tampoco hablar sobre la situación del entrenador holandés al mando de el equipo.

"Es un problema social, no creo haya solución a lo que pasó en mi salida del Camp Nou, es gente con problemas de educación, no saben lo que son normas y valores. El ambiente en el campo fue todo el contrario incluso con 0-2. No hay que fijarse mucho en estas personas. Ya lo vemos en los vídeos que nos graban en la ciudad deportiva al salir y entrar", afirmó.