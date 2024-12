Karim Benzema: “Lo primero que activo es mi cerebro, antes de recibir el balón ya se lo que haré”

“En el fútbol actual, no tienes tiempo. Va más rápido que de costumbre. Hay más intensidad en el juego. Si recibes y comienzas a reflexionar uno o dos segundos, ya tienes a dos jugadores o tres adversarios que vienen, es complicado”, comentó Benzema para la revista francesa.

Sobre sus movimientos. “Ya he pensado lo que quiero hacer y después me digo a mí mismo : Voy a darle este pase a este jugador y va a hacer este movimiento. Por eso tengo dos cuerpos de ventaja. Lo primero que activo es mi cerebro”, aclaró.

“Cuando recibo el balón, no tengo necesidad de que un compañero me la pida. Aquellos con los que juego lo saben. El balón llega, no es necesario que digas mi nombre. Voy siempre a buscar la mejor cosa para hacer”, comentó El atacante del Real Madrid.