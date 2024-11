Reynoso: "Me encantaría dormir tranquilo, pero uno siempre quiere más"

Luego del triunfo de la 'Máquina Cementera', Juan Reynoso asistió a la protocolar conferencia de prensa y vaya que no se guardó nada al momento de responder a las interrogantes.

"No ha sido bueno este inicio y aún así estamos a dos puntos del cuarto lugar, pienso que el fútbol nos ha premiado. Algo seguro bien estamos haciendo por otras circunstancias después de salir campeón. Hoy en día de repente no estás ni entre los 12 primeros y nos hemos mantenido en zona de clasificación, después en repechaje", fueron las primeras declaraciones del 'Cabezón'.

Luego, el estratega del Cruz Azul agregó lo siguiente: "Quiero agradecer y de todo corazón a la gente. No hemos conseguido los resultados que quisiéramos, pero nos sentimos apreciados, respetados y queridos porque en otro momento la gente hubiera venido un poco más agresiva y la verdad nos han aguantado".

Por último, cerró señalando que el objetivo no se ha logrado. "Me encantaría dormir tranquilo, pero como uno vive el fútbol siempre quiere más, particularmente soy muy autocrítico y exigente conmigo mismo. Da para disfrutar de repente en el resultado, que creo que no estamos en el nivel", finalizó Juan Reynoso.