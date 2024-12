Mal ambiente en el PSG: Mbappé no se guardó nada contra Neymar por no darle el balón

Tensión en la interna parisina. El club París Saint German ( PSG ) venció por 2-0 al Montpellier por la fecha 8 de la Ligue 1 , pero más allá de este resultado favorable, Kylian Mbappé mostró su incomodidad ante Neymar porque afirmó que ya no quiere darle asistencias en los partidos.

Al ver esta acción, el popular 'Donatello', que ya se encontraba en el banquillo, no aguantó ver esa jugada y se dejo ver quejándose ante Gueye, asegurándole que el '10' de Brasil ya no le quiere pasar el balón.

"No sé qué le pasa a este sujeto (Neymar), ya no me pasa más la pelota", se puede apreciar las palabras que dijo Mbappé en las imágenes de la transmisión del partido.