Pochettino habló sobre el debut de Sergio Ramos con el PSG

El debut de Sergio Ramos con el PSG sigue siguiendo una interrogante en en Francia. El central no ha podido disputar ni un minuto con el conjunto parisino y, pese a que el medio L’Équipe dijo que debutará contra el Angers este 15 de octubre por la jornada 10 de la liga francesa, el técnico Mauricio Pochettino se pronunció y aclaró la situación.

“Aún no sé cuándo podrá volver. No puedo adelantar un plazo concreto. No es fácil que se integre sin participar en la rutina diaria. Le falta convivir con el grupo, pero ha sido capitán del Real Madrid y lo va a hacer sin problemas”, dijo el estratega argentino.