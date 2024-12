"Ni marcan, ni ganan y para colmo Mbappé quiere irse": La dura crítica de la prensa de España

Desde España, en el programa "Jugones", el periodista Josep Pedrerol dejó en claro que PSG aún no puede sacar cara por el tridente que armaron para esta temporada europea. Aún más, con lo dicho por Mbappé que su deseo siempre fue dejar el club en el reciente mercado de pases.

Queda claro que PSG no ha podido sacar lustre de toda la calidad de jugadores que lleva en el plantel. Hay varios jugadores que no están cómodos en el equipo y que solo aguardan culminar contrato para su inminente salida.

"Cuando digo marcharme, me refiero al Real Madrid. Real hizo una oferta. Pensé que mi etapa en el PSG había terminado. Irse era el siguiente paso lógico. ¿Otros clubes? NO. Estoy apegado a París, y si me hubiera ido este verano solo hubiera sido por la Real", declaró Kylian Mbappé a L'Equipe.