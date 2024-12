Messi rompió su silencio y habló sobre su llegada al PSG

Lionel Messi está punto de jugar la fecha 11 de las Eliminatorias este jueves cuando su selección enfrente a Paraguay en Asunción. Antes de ello, el argentino rompió su silencio en una entrevista exclusiva que tuvo con France Football , primer medio que habló con la 'Pulga' desde que llegó al PSG y en el avance resaltan que Messi no está arrepentido de su decisión.

La frase que más llamó la atención en el diálogo, fue que el delantero dijo: "No me equivoqué en ir al PSG". Si bien la revista aún no sale a la venta, esa declaración de Messi es la que destaca en la portada por ser concisa y, a su vez, dura. El próximo sábado se podrá conocer aún más a detalle, ya que desde esa fecha podrá ser adquirido por el público.